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Минченков
Павел
Романенко
Валентина
Зеленцкая
09 тур
23.09.2023
Спартак - Динамо
Москва
11 тур
07.10.2023
Краснодар - Ростов
Краснодар
12 тур
21.10.2023
Локомотив - Динамо
Москва
13 тур
28.10.2023
Факел - Спартак
Воронеж
16 тур
26.11.2023
Балтика - Спартак
Калининград
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Мир Российской премьер-лиги